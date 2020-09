Final Fantasy XVI arrivera plus vite qu'on l'imagine selon Jason Schreier

Le 16 septembre dernier, le monde découvrait l'existence de Final Fantasy XVI lors du PS5 Showcase. Tout ça en images qui bougent, permettant de se dire qu'il était bien avancé. Mais à quel point ?

Le très informé journaliste américain Jason Schreier, ex-Kotaku officiant désormais chez Bloomberg, a une fois encore eu l'occasion de faire parler SES sources dans l'industrie au cours du dernier podcast Triple Click. Selon lui, et on pouvait s'en douter, Final Fantasy XVI ne mettra pas autant de temps que Final Fantasy XV, qui était à l'origine Versus XIII, pour arriver dans les chaumières.

J'ai parlé avec des personnes qui connaissent le jeu, qui ont travaillé sur le jeu et sont au courant de son développement. Celui-ci est en gestation depuis au moins quatre ans d'une certaine manière. Donc, il arrivera plus tôt que ce que les gens pensent.

On devrait donc être loin du schéma du précédent épisode numéroté de la saga RPG de Square Enix, annoncé en 2006 et paru en 2016. Mais pour le moment, hormis sa sortie sur PS5, ce projet produit par Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV) et réalisé par Hiroshi Takai, on ne sait strictement rien. Mais on a très hâte d'en apprendre plus.

