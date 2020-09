The Last of Us Part II : Yoji Shinkawa (Metal Gear) crée un artwork spécial

Comme il a pris l'habitue de le faire tous les fans depuis 2013, Naughty Dog a célébré le weekend dernier l'édition 2020 du "Last of Us Day" (autrefois appelé "Outbreak Day"). Et parmi les festivités virtuelles se trouvait un hommage rendu à The Last of Us Part II par un célèbre character designer.

Yoji Shinkawa, artiste principalement connu pour son travail de character et mecha designer effectué sur la série de Metal Gear Solid, a participé à sa manière au Last of Us Day du weekend dernier. En effet, le directeur artistique de Kojima Productions a réalisé un artwork représentant les personnages au coeur de l'intrigue de The Last of Us Part II (Ellie, Abby et Joel pour ne pas les nommer).

Ce dernier, qui pourrait presque faire office de jaquette alternative au jeu de Naughty Dog, est disponible dans notre galerie ci-dessous au format desktop et mobile pour ceux qui souhaiteraient en faire un fond d'écran.

Dans l'esprit des joueurs, Yoji Shinkawa est étroitement lié à Hideo Kojima. L'artiste collabore en effet avec le réalisateur japonais depuis Policenauts (sorti en 1994) et a plus récemment travaillé sur Death Stranding (titre sur lequel il a rempli le rôle de directeur artistique). Mais il a de toute évidence été inspiré par le jeu du studio américain de Sony.

Que pensez-vous de cette nouvelle oeuvre de Yoji Shinkawa ? Trouvez-vous que son style colle à celui de The Last of Us Part II ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.