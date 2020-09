The Last of Us Part II : Le jeu décroche un étonnant record sur PS4

Qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, The Last of Us Part II aura assurément marqué l'année 2020 de son empreinte, et décroché au passage quelques brefs records, avant qu'un certain Ghost of Tsushima ne vienne rapidement le doubler par sa droite. Entre exclusivités PS4, la compétition n'est pas toujours des plus tendres.

À voir aussi : PODCAST SPÉCIAL : Retour sur The Last of Us Part II (100% SPOILERS)

En effet, le dernier titre de Naughty Dog vient à son tour de damer le pion à God of War, en devenant le jeu le plus terminé par les joueurs sur PlayStation 4. Fait amusant, les nouvelles aventures de Kratos ont entre temps reculé d'une place supplémentaire, à cause de Final Fantasy VII Remake. Le confinement dites-vous ?

Le site philippin UnGeek a cette semaine constaté que The Last of Us Part II pouvait à l'heure actuelle s'enorgueillir de 58% de complétion, en témoigne le Trophée débloqué à la fin de l'aventure, disponible dans notre galerie d'images.

Si ce chiffre ne vous apparaît peut-être pas si élevé qu'escompté, rappelons que plusieurs études sont ces dernières années venues attester d'un triste constat : les joueurs ne finissent généralement pas leurs jeux. À titre de comparaison, UnGeek précise la complétion sur PS4 de quelques grands jeux ayant marqué cette génération :

Voilà qui devrait peut-être tordre un temps le coup aux Cassandre qui nous annoncent de temps à autre la fin du jeu solo : on peut donc ne pas proposer de mode multijoueur, et rencontrer un succès aussi critique que commercial. À bon entendeur...

Avez-vous terminé The Last of Us Part II ? Avez-vous l'habitude de ne pas lâcher avant de voir le générique de fin ? Faites-nous part de vos avis esseulés dans les commentaires ci-dessous.