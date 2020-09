Resident Evil Infinite Darkness : Claire et Leon bientôt dans un film d'animation sur Netflix

Après l'annonce officielle, à la fin du mois d'août, d'une série live-action à venir sur Netflix, on apprend que l'increvable et interminable licence survival-horror de Capcom s'offrira un extra avec un autre programme en CGI.

À voir aussi : Resident Evil Village : Capcom réfléchit à une sortie sur PS4 et Xbox One

Il se pourrait que quelqu'un chez Netflix Portugal ait fait ce que l'on appelle un missclick. Il se pourrait que, par erreur, un trailer soit apparu brièvement sur Twitter. Il se pourrait que cette vidéo (à découvrir ci-dessus) ait été programmée comme une grosse annonce de ce dimanche lors du Tokoyo Game Show et qu'on en entendra très bientôt.

Ce qui apparaît certain, c'est que Netflix diffusera en 2021 un film d'animation en images de synthèse baptisé Resident Evil Infinite Darkness. Et que Claire Redflied et Leon S. Kennedy, les protagonistes principaux de Resident Evil 2 en seront, sous des traits qui ne correspondent pas à leurs modèles du remake paru l'an passé, et dans des endroits sombres et malodorants où un virus umbrellesque commence à faire des ravages.

[Via]