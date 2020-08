Resident Evil : La série Netflix officialisée

L'appétit de Netflix pour les adaptations de jeux vidéo à succès n'est pas à démontrer. Comme évoqué une première fois en 2019, puis plusieurs fois en début d'année 2020, une série de Survival-Horror très connue va y passer. Avec des surprises.

Et les rumeurs disaient donc vrai. Vous savez, ces rumeurs qui voulaient que l'on ait droit à une série Resident Evil sur Netflix. La société californienne de SVOD a confirmé via Twitter :

Resident EEEEVIIIIIIILLL... (à lire avec la voix du jeu)



C'est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c'est pas drôle. pic.twitter.com/gn5QKqcvdu - Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2020

La série Resident Evil sera live action, avec des acteurs de chair et d'os, donc. Sa première saison comptera huit épisodes. Les deux premiers seront réalisés par Brownen Hugues, le reste par Andrew Dabb (Supernatural).

Le scénario tiendra sur deux timelines. Dans la première, Jade et Billie Wesker - peut-être les filles d'Albert, qui vous passe le bonjour - arrivent à New Raccoon City à l'âge de 14 ans et réalisent que quelque chose ne va pas alors qu'elles découvrent des secrets qui pourraient mener à la fin de toute chose. Puis seize ans plus tard, après que la Terre a subi le T-Virus de plein fouet, c'est Jade qu'on suivra alors qu'elle tente simplement de survivre à tous ces zombies partout. Bref, cela s'annonce gai et riant.

Pour quand ceci est-il prévu ? Wait and see, comme on dit.