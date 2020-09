TLOU 2 : Thème PS4, OST, jeu de plateau, statuettes... Toutes les annonces du The Last of Us Day

Comme révélé il y a quelques jours, Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment ont décrété que le 26 septembre serait désormais le The Last of Us Day. Une journée particulière qui promet beaucoup pour cette année.

À voir aussi : TEST de The Last of Us Part II : L'époustouflante synthèse d'une génération

Pour commencer en beauté cette célébration de The Last of Us Part II, sachez qu'un nouveau thème dynamique PS4 - la Plage - est proposé gratuitement sur le PlayStation Store. Cerise sur le gâteau : les thèmes et avatars du jeu existants sont aussi offerts jusqu'à ce lundi 28 septembre à 8h59.

Mais passons aux annonces de projets, objets et autres concours que ce The Last of Us Day nous promet. Tout d'abord, pour les yeux et les oreilles, Naughty Dog s'est associé à Mondo pour l'édition d'un double-vinyle de la bande originale signée Gustavo Santaolalla et Mac Quayle, pour lequel les précommandes démarreront ce samedi à 18h, et la vente de deux posters en éditions limitées. Il s'agira d'illustrations de Tula Lotay, qui a également dessiné la couverture l'album.

Un jeu de plateau est également en développement chez CMON, qui a réalisé celui de Bloodborne, le guide cosplay du personnage d'Abby est en route, un concours de photo va se lancer, des réductions vont s'appliquer sur les produits dérivés... Enfin, The Last of Us Remastered se retrouve à 9,99 euros et Left Behind à 4,99 euros, ce jusqu'au mardi 29 septembre à 00h59.

Nous avons gardé le meilleur - si vous avez l'âme d'un collectionneur - pour la fin : Gaming Heads prévoit trois statuettes de 40 cm d'Ellie, et Mamegyorai des effigies de Joel et Ellie dans The Last of Us à l'échelle 1/9, en précommande et dont les livraisons sont prévues pour mars prochain - voir dans notre galerie d'images ci-dessous.

Tous les détails les plus importants sont évidemment gardés pour ce samedi 26 septembre à partir de 18h, à découvrir à cette adresse.

The Last of Part II est disponible sur PS4.