Naughty Dog annonce le "The Last of Us Day" (ex Outbreak Day) et des nouvelles pour bientôt

Alors que Naughty Dog célébrait volontiers chaque année ce qu'il nommait alors le "Outbreak Day", le géant californien du jeu vidéo préfère en changer le nom, eu égard à la pandémie qui sévit sur terre, par la faute à pas de chance, bien entendu (non).

Via un court communiqué retranscrit sur Instagram et Twitter, et que nous avons traduit ici bas, le développeur annonce donc ce changement d'appellation contrôlée, histoire de ne pas trop rappeler à l'Humanité qu'elle court vraiment à sa perte.

Une sorte de retour sur terre donc et un peu plus de politiquement correct, tout en faisant un peu de marketing, en utilisant (logique) le titre du jeu pour bien faire comprendre de quoi il s'agit. Il faudra donc désormais appeler chaque 26 septembre le "The Last of Us Day".

Traduction ramenarde :

Ces 7 dernières années, le 26 septembre a été l'occasion de reconnaître et de célébrer l'incroyable passion de la communauté The Last of Us. Cependant, si nous avons parlé des événements de l'année dernière et des défis auxquels nous continuons tous de faire face avec la pandémie de la Covid-19, on ne se sentait pas de continuer avec le terme "Outbreak Day".



Alors que le nom et la date sont enracinés dans la fiction du jeu, le 26 septembre signifie bien plus qu'une tradition. Il s'agit de montrer notre gratitude à nos fans.



C'est pourquoi, ce samedi et à l'avenir, le 26 septembre sera connu sous le nom de The Last of Us Day. Un nom qui reconnaît non seulement le monde qui nous entoure, mais reflète également la croissance de la communauté au moment où nous accueillons des millions de nouveaux joueurs avec The Last of Us Part II.



Nous avons encore beaucoup de choses passionnantes prévues et nous avons hâte de les partager avec vous dans quelques jours !

Comme le dit la dernière phrase du communiqué, des choses sont à venir concernant l'avenir de The Last of Us... Quelque chose sur PS5 ? Un remake prévu ? Du Multi à venir ? De nouveaux personnages jouables ? Une nouvelle fin ? Une nouvelle nouvelle 5 ? Des infos sur la série HBO ? Qui peut le dire vraiment les amis... ? Attendons donc ce samedi 26 septembre pour en savoir plus... Merci de votre compréhension.