Crash Bandicoot 4 It's About Time tourbillonne à la Fnac

La mascotte non officielle de la PlayStation première du nom est de retour après plus de 20 ans d'absence avec le bien nommé et tourbillonnant Crash Bandicoot 4 : It's About Time. Un jeu qui devrait ravir les fans de jeux de plateforme et les nostalgiques des années 90, le tout disponible sur Xbox One et PS4 à la Fnac.

Cet article est un contenu sponsorisé

Crash Bandicoot 4 est en effet l'occasion de se replonger dans la peau d'un des héros de jeu vidéo les plus emblématiques des années 90 et du début des années 2000. Le titre s'adresse aussi bien aux nouveaux venus avec un mode de difficulté moderne qu'aux nostalgiques de la première heure grâce un mode rétro.

Le jeu profite de toutes les vertus du moteur graphique Unreal Engine 4 pour être parfaitement à l'aise avec l'année 2020. Design au style cartoon indémodable, direction artistique colorée, mécaniques de jeu intelligentes... Le bébé du studio Toys for Bob a tout ce qu'il faut pour convaincre, même les plus exigeants d'entre eux.

Une suite logique

Le jeu fait directement suite au Crash Bandicoot 3 de 1998. Le Docteur Neo Cortex, le Docteur Nefarious Tropy et Uka Uka ont décidé de se venger et de créer l'anarchie dans les différentes dimensions temporelles. Pour les arrêter, Crash et sa soeur Coco vont devoir faire appel aux Masques Quantiques pour pouvoir les arrêter et en changeant les règles de la réalité. On a ainsi droit à de nouvelles compétences mais aussi plus de personnages jouables, sans oublier un grand ombre de boss ridicules qu'on adore détester !

Des masques qui sont d'ailleurs autant de façon de jouer dans les différents niveaux du jeu et qui permettent aussi bien de ralentir le temps, que d'inverser la gravité ou encore de changer de dimension. Sensations garanties !

En plus de l'histoire principale, le jeu se paye même le luxe de regorger de bonus à débloquer gratuitement comme des dizaines de skins pour les personnages principaux ou des niveaux secondaires et alternatifs. Bref, un Crash de haute volée qui plaira aux anciens comme aux nouveaux venus de la saga !