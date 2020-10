FIFA 21 lance le coup d'envoi à la Fnac !

Comme chaque année EA Sport sort une version améliorée de son célèbre jeu de football FIFA. La saison 2020 ne déroge évidemment pas à la règle, avec ce FIFA 21 qui ravira une fois encore les fans purs et durs du football moderne, disponible à la Fnac à travers toutes ses versions !

Cet article est un contenu sponsorisé

Avec FIFA 21, vous allez bénéficier d'un jeu de foot au réalisme sans précédent avec plus de 17 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 90 stades et plus de 30 championnats ! Bien entendu, les plus compétitions officielles sont également de la partie, avec l'UEFA Ligue des Champions, l'UEFA Europa League, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana, la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga et LaLiga Santander !

Ce n'est évidemment pas tout puisque FIFA 21 (dispo à la Fnac) fait appel à la technologie Frostbite d'EA, ce qui permet un réalisme accru des actions ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de décrocher de plus belles victoires, notamment dans VOLTA FOOTBALL (plus de façons de jouer, plus de personnalisation, plus de lieux... Mais aussi du football de rue avec vos amis sur des terrains disséminés partout sur la planète) et FIFA Ultimate Team (découvrez de nouvelles façons de jouer au mode de jeu le plus populaire de FIFA en créant votre équipe de rêve avec des joueurs anciens et actuels dans FIFA 21 Ultimate Team).

Réalisme accru, gestes techniques...

Grâce à de nouveaux gestes techniques comme le grand pont et les feintes de râteaux, vous pouvez littéralement donner le tournis à vos adversaires. FIFA 21 permet aussi un placement parfait, afin de recevoir la balle au bon moment, mais également pour effectuer une interception décisive ou le tacle de la dernière chance.

Dans FIFA 21, le mode Carrière prend également une place à part. Il vous permet ainsi de gérer les transferts et l'entraînement dans le but de vous donner encore plus de maîtrise pour faire triompher votre équipe et faciliter vos débuts dans votre carrière d'entraîneur. Vous l'aurez compris, FIFA 21 est encore cette année LA simulation footballistique de référence que les amateurs se doivent d'avoir dans leur ludothèque !

Petit bonus de la nouvelle génération, sachez que vous pourrez passer de FIFA 21 PS4 à la version FIFA 21 PS5 sans frais supplémentaires.