TGS 2020 : Un nouveau jeu Yakuza serait annoncé le 27 septembre (MAJ)

Comme nous vous l'indiquions plus tôt cette semaine, SEGA diffusera dimanche prochain une édition spéciale "Tokyo Game Show Online" de son émission SEGA Nama. Au cours de cette dernière, SEGA promet de donner les dernières nouvelles au sujet de la licence Yakuza. Et il se pourrait que l'on sache désormais ce qui se cache derrière une de ces nouvelles.

[Mise à jour : Au cours du Sega Fan Meet-Up, Tsubaki a expliqué qu'elle s'était emmêlée les pinceaux en lisant le planning, qui disait en réalité qu'il y aura de nouvelles informations sur la série Yakuza, et non un nouveau jeu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un nouvel épisode annoncé.]

SEGA devrait dévoiler un nouvel épisode de la série des Yakuza dimanche 27 septembre au cours de son émission SEGA Nama. L'information a été donnée sur Twitter par la co-animatrice de SEGA Nama, Ayana Tsubaki, dans un tweet qui a été supprimé depuis (information relayée par le site The Tojo Dojo).

Sans surprise, SEGA n'a pas confirmé l'information. Il est désormais possible de se demander de quoi il est question. Sachant que Yakuza 7 n'est pas encore sorti sur les consoles next-gen (il sera sur Xbox Series X à la sortie de cette dernière et sur PS5 plus tard) et que l'éditeur japonais a pour ambition de rapprocher les sorties asiatique et occidentale des jeux de la série, il est peut-être trop tôt pour commencer à parler de Yakuza 8.

D'autres possibilités concernent des versions Kiwami de précédents épisodes, de nouveaux spin-offs (Judgment 2 ?) ou encore un éventuel crossover inattendu. Faute de fuite concrète, il est pour l'instant impossible de savoir ce que mijote le Ryu Ga Gotoku Studio. Réponse dimanche.

