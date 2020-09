Rocket League détruit son record de fréquentation

Débarqué en 2015 et rapidement devenu une star du streaming et de l'eSport, la suite de Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars a encore retrouvé assez d'élan pour se surpasser. Merci le free-to-play et une offre de l'Epic Games Store.

À voir aussi : Rocket League : Plus besoin de PS + ou de Nintendo Switch Online lorsque le jeu sera free-to-play

Vous ne devinerez jamais à quel point le jeu mélangeant voitures et football a pu intéresser les joueurs pour son lancement en modèle "gratuit à jouer". Il y a fort à parier que les pratiquants habituels de Rocket League sur PC qui ont subi des problèmes de serveurs ce jeudi 24 septembre ont pu le deviner.

Corey Davis, à la tête du studio Psyonix, propriété d'Epic Games depuis 2019, a révélé un redémarrage sur les chapeaux de roue :

Aujourd'hui, Rocket League a dépassé le million de joueurs simultanés !

Et à croire des internautes ayant fait suite à son message, le chiffre a continué de grimper. Il est bon de rappeler qu'en plus du passage en free-to-play ce mercredi 23 septembre, un téléchargement de Rocket League sur l'Epic Games Store procure automatiquement, et ce jusqu'au 23 octobre, un bon d'achat de 10 euros valable, jusqu'au 1er novembre, sur un achat de 14,99 euros minimum. Forcément, ce genre de cadeau, ça motive.

Rocket League est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.