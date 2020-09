Xbox Game Pass : Phil Spencer "certain" qu'il arrivera sur les smartphones Apple

Les utilisateurs de smartphones Android peuvent depuis quelques jours profiter du Xbox Game Pass Ultimate sur leur appareil en jouant via le cloud. Les nombreux possesseurs d'iPhones doivent quant à eux se contenter de les regarder jouer de loin. Cette situation n'est cependant pas vouée à durer selon Phil Spencer.

En marge de l'annonce du rachat de Bethesda par Microsoft, Phil Spencer est intervenu sur la chaîne de télévision américaine CNBC pour commenter la nouvelle. En plus de parler de ce sujet, le grand patron de Xbox a également été invité à s'exprimer au sujet de la potentielle arrivée du Xbox Game Pass sur appareils iOS.

Même si la situation est actuellement dans une impasse en raison de la politique d'Apple en matière de validation des applications et de monétisation, Phil Spencer se veut confiant quant à l'arrivée future de son service sur les iPhones et autres iPads :

Nous sommes dévoués au fait de proposer le Game Pass sur tous les téléphones mobiles sur le marché, et cela inclut également les téléphones Apple. Nous allons poursuivre les discussions (avec Apple) et je suis certain que nous arriverons à atteindre une résolution (au désaccord).

L'iPhone représente une part non-négligeable du marché du téléphone portable (Apple a vendu 217,72 millions d'iPhones rien qu'en 2018). Il est donc logique d'un point de vue commercial que Microsoft cherche à atteindre les utilisateurs des appareils iOS.

S'il est possible que certains possesseurs d'iPhone jouent déjà via le Game Pass sur PC et/ou Xbox One, les utilisateurs de smartphones et tablettes de la firme de Cupertino représentent clairement un vivier de nouveaux abonnés au Xbox Game Pass Ultimate potentiels. Malheureusement pour les utilisateurs d'iPhone intéressés par le service de Microsoft, la société dirigée par Satya Nadella ne donne pas d'indication quant à une date d'arrivée potentielle d'une version iOS du Game Pass Ultimate.

