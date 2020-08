Serious Sam 4 dévoile son explosive date de sortie sur PC et Stadia

Le très loufoque et décomplexé Serious Sam 4 dont on savait finalement peu de choses vient de dévoiler aujourd'hui sa date de sortie dans un trailer particulièrement explosif. Et par les temps qui courent... Bref.

À voir aussi : Devolver Direct : Serious Sam 4 montre du gameplay de malade Mental

Gore à souhait, ennemis écervelés, arsenal complément fou, humour omniprésent... Serious Sam 4 semble être la digne suite de la saga que les joueurs attendaient. Eh bien sachez que vous pourrez y jouer in fine dès le 24 septembre prochain sur PC et Google Stadia.

Pour les autres machines de jeux, il faudra se montrer un peu plus patients car Devolver ne donne aucune information ni même le moindre petit indice sur une potentielle date de sortie concernant PS4 et Xbox One. On sait seulement que les consoles de salon auront droit à une version "plus tard".

L'une des promesses de Serious Sam 4 est de proposer encore plus d'adversaires sur le champ de bataille mais quand on sait déjà le joyeux bazar que c'était dans le troisième épisode on peine à imaginer ce que cela peut donner.

Réponse fin septembre !