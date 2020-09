Xbox Game Pass : Un FPS infernal de Bethesda arrive dans une semaine

L'une des réussites de la division Xbox de Microsoft, le service Xbox Game Pass, qui a dépassé les 15 millions d'utilisateurs récemment, continue de faire gonfler sa ludothèque. Et c'est en grandes pompes qu'a été annoncé l'un des nouveau pensionnaires à venir en octobre.

Plusieurs signes, ou teasings bien gras, le laissaient penser. Et après le rachat de Bethesda par Microsoft, on peut imaginer que les dernières barrières ont sauté facilement. Vous n'avez même pas eu besoin de le deviner, on le sait : DOOM Eternal arrive dans le Xbox Game Pass Xbox One le jeudi 1er octobre. Pour les joueurs PC, ce sera un peu plus tard.

Le timing est plutôt bon, puisque la première extension de ce FPS ô combien exceptionnel, DOOM Eternal : Les Anciens Dieux Partie I, sera lancée le 20 octobre. Dans celui-ci, le Slayer fera son retour pour aller taper des démons toujours plus gros et dégueulasses dans de nouveaux environnements, comme la Forteresse de la Destruction. Miam.