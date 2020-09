The Game Awards annonce une édition 2020 très spéciale

Au fil du temps, les Game Awards sont devenus un événement majeur de l'année pour l'industrie du jeu vidéo. Avec la crise sanitaire mondiale actuelle, il était cependant possible de se demander si la cérémonie aurait tout de même lieu cette année. Ses organisateurs viennent de confirmer que oui. Les choses prendront cependant une forme différente que d'habitude.

L'équipe organisatrice des Game Awards vient d'annoncer que l'édition 2020 de la cérémonie de remise de prix sera diffusée en direct et en 4K le 10 décembre prochain. COVID-19 et mesures de distanciation sociale obligent, l'événement de cette année aura lieu en studio et sans public. Autre particularité, la cérémonie sera réalisée à partir de studios situés à Los Angeles, Tokyo et Londres.

Pour tenter de compenser l'absence de public, les spectateurs situés à travers le monde et les "milliers de co-steameurs" pourront "participer et interagir virtuellement avec l'émission" via les réseaux sociaux, des "expériences in-game" ainsi que via des "extensions interactives" sur les principales plates-formes de streaming. Les organisateurs de The Game Awards promettent de donner de plus amples informations à ce sujet au cours des prochains mois.

Récompenses et marketing

Du côté des récompenses remises au cours de la cérémonie, ses organisateurs révèlent qu'un nouveau prix sera remis cette année. Intitulé "Innovation in Accessibility," ce dernier récompensera les développeurs de software ou de hardware qui ajoutent des fonctionnalités, des technologies ou du contenu qui permettent à un public encore plus large de se divertir avec les jeux vidéo.

Si la tradition est respectée, cette édition 2020 sera très certainement le théâtre d'annonces de jeux et de la diffusion de nouvelles bandes-annonces. À noter également qu'en marge de la cérémonie, des démos de jeux seront proposées et des bonus in-game seront diffusés dans certains titres. Et selon les organisateurs, toutes les plates-formes seront potentiellement concernées par cette opération. Le rendez-vous est pris.

Que pensez-vous des Game Awards ? Est-ce un événement que vous suivez chaque année ? Les prix vous intéressent-ils ou suivez-vous la cérémonie pour les annonces qu'elle contient ? Qu'aimeriez-vous y voir cette année ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.