Rocket League : Le jeu est désormais disponible gratuitement

En plus de le rendre gratuit, la dernière mise à jour a ajouté du contenu varié et des récompenses dans Rocket League.

Vous avez toujours voulu tester Rocket League, sans pour autant toucher à votre portefeuilles ? C'est désormais possible, puisque le jeu de Psyonix est officiellement passé en free-to-play plus de 5 ans après sa sortie.

En plus de cela, le cross-platform est intégré, ce qui signifie qu'il est possible de jouer avec n'importe qui sans distinction de plateforme. Et pour les plus motivés, il est aussi possible de jouer sur plusieurs plateformes sans perdre sa progression.

Afin de compenser les joueurs qui ont dû payer pour jouer au jeu, environ 200 items en jeu seront offerts pour customiser tous les éléments possibles. Ensuite, les fans qui ont la chance d'aussi aimer Fortnite pourront participer à l'événement de crossover "Llama-Rama", avec le bus de bataille du battle royale à gagner dans Rocket League, dès le 26 septembre.

Rocket League est disponible gratuitement sur PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Il a aussi rejoint l'Epic Games Store aujourd'hui.