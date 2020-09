Microsoft n'en a pas fini avec les rachats de studios selon Satya Nadella

Le succès du Xbox Game Pass et la démocratisation de son utilisation chez le grand public est très certainement l'enjeu majeur de Xbox pour les prochaines années. Pour atteindre cet objectif, Microsoft a déjà dépensé des sommes colossales. Et malgré le rachat récent de Bethesda, le géant américain ne ferme de toute évidence pas la porte à l'acquisition d'autres structures.

Microsoft vient de racheter ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda, pour la somme colossale de 7,5 milliards de dollars. Des mots de Phil Spencer, ce rachat, qui ajoute une dizaine de studios aux Xbox Game Studios, "double l'organisation créative" de Xbox.

L'ampleur de la transaction, aussi bien en termes financiers qu'en nombre de structures et de développeurs, pourrait laisser penser que Microsoft en a terminé avec les rachats. Et pourtant, la firme de Redmond est toujours à l'affut.

Au cours d'une interview accordée au site américain CNET, le PDG de Microsoft Satya Nadella a indiqué que son entreprise n'arrêtera jamais de chercher de potentiels candidats au rachat. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont prêts à racheter n'importe qui :

Nous serons toujours à la recherche de lieux (autrement dit de studios, ndlr) qui ont des points communs avec nous en matière de but, de mission et de culture. Nous chercherons toujours à grossir de manière inorganique (c'est à dire via des rachats, ndlr) quand cela a du sens.

Pourquoi ne pas créer des studios ?

Satya Nadella ajoute que "vous ne pouvez pas simplement vous lever un matin et vous dire 'je vais construire un studio de développement de jeux.'" Microsoft a besoin de proposer du contenu de premier plan sur le Xbox Game Pass rapidement et régulièrement. La construction d'un studio, avec tout ce qu'elle implique en matière d'infrastructure et de recrutement, est un processus long.

Et si on ajoute à ça la création et le développement du premier jeu de ce dernier, alors les premières retombées ne peuvent être attendues que des années après la création du studio. Preuve en est, Microsoft a officiellement annoncé la création de The Initiative il y a plus de deux ans et le premier jeu du studio n'a toujours pas été officiellement annoncé.

Racheter des studios existants, déjà staffés, qui ont des processus bien rodés et des projets déjà en cours est un moyen pour Microsoft, ou n'importe quel autre constructeur qui rachète un studio, d'être opérationnel plus rapidement et donc de proposer des jeux plus rapidement également. Deux questions se posent donc désormais. Quelles seront les prochaines sociétés à être rachetées par Microsoft ? Et quand ces rachats auront-ils lieu ? Rien ne permet de répondre à ces questions pour le moment.

Que vous inspire la situation actuelle ? Appréciez-vous la stratégie de Microsoft ? Quelles sociétés pourraient rejoindre les Microsoft Game Studios selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.