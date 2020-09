The Solitaire Conspiracy : Mike Bithell revisite le célèbre jeu de cartes sur fond d'espionnage

Après avoir fait une fleur au membre actif de la NRA que compte la rédaction en s'attaquant à la licence John Wick l'an passé, le génial créateur de Thomas Was Alone Mike Bithell s'offre une nouvelle parenthèse rétro, en annonçant le troisième opus de sa série de Shorts.

Après les jeux d'enquête Subsurface Circular et Quarantine Circular, le britannique entend cette fois revisiter l'antique Solitaire qu'ont bien connu les joueurs PC pré-Internet, avec The Solitaire Conspiracy.

Dans cette version revue et corrigée du célèbre jeu de cartes, l'agence mondiale des espions, Protego, a été détruite, et vous revient alors de former un crew à base de cartes à jouer pour battre à plate couture un nébuleux adversaire. Toujours soucieux de pousser la réflexion un peu loin, Bithell décline son concept sur trois modes de jeux différents :

Campagne , le mode scénarisé dans lequel il faudra venir à bout de huit associations aux pouvoirs personnalisés,

, le mode scénarisé dans lequel il faudra venir à bout de huit associations aux pouvoirs personnalisés, Escarmouche , qui vous permettra de vous mesurer à des adversaires humains, mais sans doute tout aussi redoutables

, qui vous permettra de vous mesurer à des adversaires humains, mais sans doute tout aussi redoutables Contre-la-Montre, qui se passe de commentaires

Ceux qui auront la bonne idée d'effectuer quelques arrêts sur image ou de simplement consulter notre galerie d'images découvriront le profil de quelques agents, et leurs coups spéciaux tarabiscotés, qui promettent des parties aussi endiablées que réfléchies. La bande-son de cette expérience a été confiée à Jon Everist, que les fans de Shadowrun connaissent déjà bien.

Bien au fait des pratiques de la communauté PC et plus particulièrement des utilisateurs de Steam, le game designer a pris les devants, en affichant une certaine confiance quant à la réception d'une telle expérience en 2020 :

The Solitaire Conspiracy est notre troisième jeu de la gamme Bithell Short. Nos deux titres précédents, Subsurface Circular et Quarantine Circular, ont tous deux un taux de retour inférieur à 2%. Les joueurs Steam nous ont montré qu'ils comprenaient notre travail et qu'ils étaient prêts à payer pour ceux qui les divertissent. Encore merci.

Quelle flegme. Si vous souhaitez revivre les joies simples d'une victoire à l'ancienne, rassurez-vous, puisque The Solitaire Conspiracy est déjà annoncé pour le 6 octobre prochain sur Mac et PC.