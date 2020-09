FIFA 21 : Où est la démo ? EA Sports répond

C'est une coutume établie depuis plusieurs années : avant la sortie d'une simulation de football des deux principaux artisans du genre, les joueurs peuvent y goûter via une version d'essai. Konami a passé son tour pour eFootball PES 2021 Season Update. Qu'en est-il pour FIFA 21 ?

À voir aussi : FIFA 21 : Découvrez 20 minutes de gameplay maison 4K en attendant la sortie

La question n'a pas été vite répondue. Nous ne sommes en effet plus qu'à une poignée de semaines de l'arrivée de FIFA 21 et les joueurs qui avaient prévu de faire chauffer leur connexion Internet pour se faire un premier avis ne savent toujours pas ce que l'avenir leur réserve. Eh bien, chez Electronic Arts, on a enfin dit la vérité, rien que la vérité, les yeux dans les yeux des twittos.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.