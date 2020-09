Crash Bandicoot 4 It's About Time se réveille avec une bande-annonce de lancement

Alors que le plombier rouge et bleu squatte grâce à une habile compilation le devant de la scène, les fans de plate-forme à l'ancienne savent bien que les semaines à venir signeront surtout le retour en grâce du père Crash, avec un quatrième épisode en bonne et due forme, 22 ans après Warped.

Crash Bandicoot 4 : It's About Time vient en effet tirer le marsupial de sa léthargie hibernatoire pour lui remettre la papatte à l'étrier, comme en atteste ce trailer de lancement qui met évidemment l'accent sur la toute nouvelle mécanique de ce retour que l'on espère en grâce : les Masques Quantiques.

Ces déguisements dégainés à l'approche d'Halloween permettront pour rappel à nos héros poilus de se jouer du temps voire de l'espace, une astuce bien pratique pour espérer botter une nouvelle fois les fesses de Neo Cortex, de retour pour leur jouer un mauvais tour.

Crash, Coco, Tawna et Dingodile parviendront-ils à se montrer à la hauteur de leurs trois illustres ancêtres ? Réponse à la sortie de Crash Bandicoot 4 : it's About Time, toujours prévue pour le 2 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One.