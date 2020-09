PS5/Xbox Series : Observer System Redux au(x) lancement(s)

Attendu par ceux qui ont déjà pu plonger dans le thriller Cyberpunk poisseux et malsain de Bloober Team, ainsi que ceux qui ne demandent que cela, Observer System Redux fera son entrée dans le game cet automne.

À voir aussi : Observer System Redux se compare avec l'original, Next-Gen vainqueur par K.O.

Il manquera l'occasion de nous angoisser pour Halloween, mais on ne lui en voudra guère. Observer System Redux sera disponible sur PC et Xbox Series le 10 novembre et sur PS5 le 12 (sachant que la console n'arrive que le 19 chez nous). On peut donc officiellement le désigner comme un jeu de lancement Next-Gen.

Mais attention, pas du genre à piller votre compte en banque : il sera proposé au prix de 29,99 euros. Une décision commentée par Piotr Babineo, PDG de Bloober Team :

Rendre disponible Observer System Redux pour les joueurs de console de nouvelle génération a été une priorité pour l'équipe. Maintenant que les dates de sortie de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 sont connues, nous pouvons enfin partager les informations sur la date de sortie. Nous savons que les prix de nouvelle génération sont une préoccupation majeure pour nos fans et nous pensons que publier tous les nouveaux contenus et mises à niveau dans Observer System Redux au même coût que l'Observer original est un excellent moyen de rester proche de notre communauté.

Effectivement, c'est super sympa. Surtout au vu des multiples améliorations apportées à ce lifting 4K, qui permettra de retourner en 2084, aux côtés de l'inspecteur Daniel Lazarski, campé par le regretté Rutger Hauer, pour mener l'enquête, malsaine et angoissante au possible, dans des conditions qu'on peut qualifier d'idéales.