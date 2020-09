Demon's Souls : La séquence de gameplay PS5 se compare avec la version PS3 en vidéo

Durant son événement PlayStation 5 ce mercredi 16 septembre, Sony a donné à manger aux fans des action-RPG exigeants de From Software. La séquence de gameplay de Demon's Souls a réveillé des souvenirs et suscité beaucoup d'enthousiasme.

Les souvenirs enjolivent souvent la réalité. Avez-vous, récemment, ressorti le Demon's Souls original, paru sur PS3 ? Je dis ça, peut-être que cela vous ferais un choc. Non pas que le patriarche de la Souls Family ait si mal vieilli. Simplement, à côté de son remake, en préparation chez Bluepoint, on sent les générations d'écart.

Vous ne me croyez pas ? Je dispose d'un argument imparable : une vidéo comparative réalisée par la chaîne Joshua Gamez. On peut y voir le jeu de From Software tourner en parallèle de la restauration Next-Gen, sur la même phase, l'introduction. Le déroulement est identique, mais le reste... Mamma mia. Enfin, je vous laisse juger. Surtout toi, Joniwan, un Platine t'attend.

Demon's Souls est attendu sur PS5 pour son lancement, le 19 novembre prochain chez nous.