FIFA 21 : Le King Eric Cantona récupère sa couronne et donne ses notes d'Icone en vidéo

On l'avait découvert rapidement à l'annonce de FIFA 21, l'un des joueurs de football français les plus talentueux de tous les temps, connu aussi pour son tempérament bien trempé et ses apparitions publicitaires relèvera son col sur les terrains virtuels.

Pour un homme de sa stature, les choses ne pouvaient pas se passer autrement. C'est à travers un clip réalisé tourné par The Coyle-Larner Bros. à Londres que l'on découvre comment "King Eric" sera intégré à la liste des 100 FUT, les 100 plus grandes Icônes de FIFA 21. Celui-ci revient sur l'influence sur l'idole de Manchester United, qui aura également marqué les supporters de Leeds par sa classe et son fameux : "I love you, I don't know why, but I love you", devenu un tube outre-Manche.

Un roi devenu une ICÔNE. Dès qu'il touchait le ballon, Éric Cantona semblait capable de créer un exploit. Élégant, rusé et franc-tireur avec un appétit féroce pour la compétition, il a révolutionné le football en Angleterre. Avec quatre titres en Premier League, deux FA Cups, et des exploits inoubliables, l'homme aux 73 buts hante encore les terrains où il a évolué. À Manchester et ailleurs. Nous te saluons, roi Éric.

On découvre en fin de vidéo qu'Éric Cantona sera disponible en trois versions, trois époques. Ses notes sont visibles dans notre galerie d'images ci-dessous. Et ça va, c'est respectable, pas de DÉRAPAGES.

FIFA 21 est attendu pour le 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, plus tard sur Xbox Series X/S et PS5.