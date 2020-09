Xbox Series X/S : Microsoft indique l'heure du démarrage des précommandes

Après voir gentiment raillé Sony pour sa communication concernant le lancement des précommandes de la PS5, la firme de Redmond a tenu promesse et livré l'heure exacte où tout va démarrer pour ses deux consoles Next-Gen.

Les précommandes des Xbox Series X et Series S démarreront ce mardi 22 septembre - comme on le savait déjà - à partir de... roulement de tambours... 9h00 du matin. Au moins, c'est clair, précis, et quatre jours avant, cela laisse le temps de se préparer.

Pour l'Europe, dans laquelle se trouver notre magnifique France, les précommandes en ligne pourront s'effectuer sur le Microsoft Store, Amazon, la Fnac et d'autres boutiques partenaires qui devraient se manifester rapidement.

Les Xbox Series X et Series S seront disponibles le 10 novembre prochain. On rappelle pour ceux qui préfèrent échelonner leurs dépenses, que Microsoft proposera le Xbox All Access, permettant d'obtenir une Xbox Series S et le Game Pass Ultimate pour 24,99 euros par mois durant deux ans et une Xbox Series X pour 32,99 euros par mois durant deux ans.