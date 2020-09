PS5 : Xbox envoie une petite pique concernant les précommandes

C'était quelque chose que Sony aurait pu placer durant son événement PS5, durant lequel on a appris le prix et la date de sortie : les précommandes ont été lancées sans prévenir, provoquant un sacré bazar sur l'Internet moderne et un certain mécontentement. Ce sur quoi le concurrent dans la bataille de la Next-Gen a bien évidemment bondi.

Il n'est pas si loin, le temps où Eric Lempel garantissait à Geoff Keighley, sourire aux lèvres, que Sony préviendrait suffisamment en avance les consommateurs de l'ouverture des précommandes de la PS5. Et pourtant, cela semble avoir été effacé de toutes les mémoires des pontes du constructeur japonais, puisque l'on a pu commencer à ruer vers les sites marchands dès la fin du PS5 Showcase.

Entre les pages qui rament, les crashs et les stocks épuisés un peu partout en quelques minutes, certaines personnes ont probablement eu un réveil déçu, voire choqué, et invoqué les divinités châtiant les sociétés qui ne respectent pas les joueurs à 100%.

Ceci n'est pas passé inaperçu. Et chez Xbox, sur Twitter, on s'en est amusé, en vantant la clarté dans le lancement comme l'ouverture des précommandes de ses Series X et Series S.

Pre-order 👉 September 22



Worldwide launch in 36 countries 👉 November 10



Hype 👉 9000+



(don't worry - we'll let you know the exact time pre-orders start for you soon) pic.twitter.com/SLUrrtszyN - Xbox (@Xbox) September 17, 2020

Précommandes le 22 septembre



Lancement mondial dans 36 pays le 10 novembre



Hype +9000



(Et ne vous inquiétez pas - nous vous ferons connaître l'heure exacte de l'ouverture des précommandes très bientôt)

Il faut donc s'attendre à ce que Microsoft communique très vite, calmement, sans surprise de dernière seconde qui pourrait être mal vue par sa communauté. Y'aura-t-il le même engouement pour les précommandes de ses deux machines Next-Gen ? L'avenir, plutôt proche, nous le dira.

Les Xbox Series X et S débarquent le 10 novembre et la PS5 arrive chez le nous le 19 novembre.