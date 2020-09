Nintendo Direct Mini : Balan Wonderworld annonce sa date de sortie colorée

Se baladant de showcase en showcase, le premier jeu de Yuji Naka sous la bannière de Square Enix avait disparu dans un nuage de fumée sans nous donner précisément rendez-vous. Et parce que les temps sont durs, Balan Wonderworld est venu égayer le dernier Nintendo Direct Mini en date.

Le jeu de plate-forme coloré a repointé le bout de son nez pour nous dévoiler ses charmes, et nous rappeler le temps de l'enfance, généralement synonyme d'une certaine forme d'insouciance. Et cela tombe plutôt bien, puisque c'est aux commandes des jeunes Leo et Emma qui vous faudra parcourir 12 mondes thématiques, accessibles via un hub central so 1996.

Véritables Arturo Brachetti du platformer 3D, nos héros pourront changer de costume comme de chemise, en piochant parmi les 80 disponibles, parmi lesquels le Soaring Sheep, qui n'est pas sans rappeler les premiers jeu de Naka sur Dreamcast. Fidèle aux racines du genre, Balan Wonderworld jouera la carte du collectible tous azimuts, et il faudra pour progresser obtenir suffisamment de statuettes dorées pour débloquer les niveaux suivants. Entre jackpotes, à l'ancienne, au final.

Espérons que "l'un des derniers jeux" de Yuji Naka ne donne pas trop dans la redite, et nous permette de profiter d'une nouvelle licence sur laquelle on s'interroge tout de même un peu. L'aventure viendra lever le doute le 26 mars 2021 sur PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S, rien que ça.