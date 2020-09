PS5 : Jim Ryan dit pourquoi Sony n'a pas intérêt à lancer sa version du Xbox Game Pass

Parmi les annonces surprenantes du PS5 Showcase d'hier se trouvait celle de l'arrivée de la PlayStation Plus Collection. Cette dernière permettra aux abonnés PlayStation Plus de télécharger une sélection de jeux PS4 sans frais supplémentaires. Si son ajout aux avantages proposés par le PS Plus apparaît clairement comme une réponse de Sony au Xbox Game Pass, il ne faut apparemment pas s'attendre à un service de l'envergure de ce dernier sur consoles PlayStation.

Comme souvent des suites d'une annonce majeure, des représentants de Sony ont fait la tournée des médias généralistes après la diffusion du PS5 Showcase d'hier soir. Au Royaume-Uni, le site de la BBC a eu l'opportunité de poser des questions à Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment.

Et parmi les sujets abordés se trouvait celui du Xbox Game Pass. L'annonce de la PlayStation Plus Collection montre que le service de Microsoft a poussé le constructeur japonais à réagir. Selon Jim Ryan, il ne faut cependant pas s'attendre à ce que Sony lance un service équivalent au Xbox Game Pass. Et ce, pour des raisons économiques.

Jim Ryan explique en effet que PlayStation met l'accent sur des gros jeux de type blockbuster qui coûtent énormément d'argent à produire. Par conséquent, proposer un service avec abonnement payant équivalent ne se justifierait pas chez Sony d'un point de vue financier. Pour rappel, Microsoft a déjà avoué que le Xbox Game Pass ne lui rapporte pas d'argent pour le moment et qu'il s'agit d'un investissement sur le long terme.

Il convient malgré tout de rappeler que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement celle de demain. L'industrie du jeu vidéo, tout comme les déclarations de Jim Ryan, évoluent fréquemment. Les choses pourraient donc être amenées à changer. L'annonce de la PlayStation Plus Collection l'a montrée.