PS5 Showcase : Le remake de Demon's Souls nous assassine avec du gameplay

Alors que l'on en connaît quelques uns qui voudraient savoir où en est un certain Elden Ring, l'esprit de From Software s'est manifesté lors de l'événement PlayStation, par le biais d'une démonstration de gameplay d'un remake très attendu par ceux qui louent le Soleil.

Bluepoint avait du Demon's Souls à nous montrer ce soir. Près de cinq minutes qui nous ont renvoyés dans le Royaume de Boleteria, endroit sinistre s'il en est, dans lequel votre avatar va devoir progresser tout en restant sur ses gardes.

La séquence dévoilée est celle du tout début du jeu original, au terme duquel il faut faire face au démon Vanguard. C'est forcément plus joli que sur PS3. Mais Gavin Moore, directeur artistique au Japan Studio, insiste bien sur le PlayStation Blog :

En créant cette nouvelle version de Demon's Souls, nous souhaitions vraiment que les fans de longue date retrouvent le Boletaria qu'ils aimaient tant, le Boletaria qui a grandi et évolué dans leur imagination pendant plus de dix ans. Nous voulions créer un endroit dans lequel chaque pièce, chaque couloir, chaque recoin a une histoire à raconter. Les rencontres, les batailles et les personnages originaux y prennent vie grâce à des graphismes réalistes qui rendent l'histoire encore plus riche et plus sombre.



Alors même que nous étions en train de retravailler les visuels, les sensations, les musiques et les sons originaux, nous n'avons jamais perdu de vue notre objectif : rester fidèles à la vision du jeu original, au niveau de l'histoire, du gameplay et de la conception des niveaux. Nous avons cependant peaufiné le jeu afin qu'il soit au goût du jour et plaise aux joueurs habitués aux commandes et expériences de jeu modernes.

Vous voilà rassurés ? Ce Demon's Souls Remake sera un jeu de lancement de la PS5, prévu le 19 novembre prochain chez nous, et il a une dernière surprise en réserve : il est également prévu sur PC.