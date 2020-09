DIRT 5 se montre sur Xbox Series S, alors c'est bien ?

Ah, des extraits de gameplay de la prochaine génération de consoles, on en demande, tous les jours, même ! Aujourd'hui, à quelques heures de l'événement PS5, c'est du côté de la Xbox Series S que Codemasters se lance pour la première fois.

Il est vrai que l'on parle beaucoup de la porte d'entrée vers la prochaine génération de consoles de Microsoft. Mais qu'a-t-on vu jusqu'à aujourd'hui ? Rieng.

C'est à Codemasters qu'est revenu l'honneur de briser le verrou des démonstrations de gameplay sur la Xbox Series S, machine qui, rappelons-le, est destinée à faire tourner les jeux Next-Gen en 1440p et 60 images par secondes et ceux, rétrocompatibles, de la générations précédente avec de meilleures performances et un rendu plus doux.

Nous voici donc en présence d'un extrait de gameplay de DIRT 5, durant une épreuve de buggy baptisée Path Finder dans un environnement italien. Je ne vais pas vous dire à quoi ressemble ce jeu de course intégré au programme Smart Delivery. C'est à vous de nous dire ce que vous en pensez.

DIRT 5 dérapera dans la gadoue à partir du 6 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Le 10 novembre, il arrivera sur les consoles Xbox Series X et S, plus tard sur PS5 et en 2021 sur Google STADIA.