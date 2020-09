PS5 Showcase : God of War Ragnarök dévoilé en vidéo teaser

Depuis la sortie de l'excellent God of War sur PS4 en 2018, les joueurs attendent avec impatience la suite des aventures nordiques de Kratos et Atreus. Avec l'arrivée de la PS5, de nombreux joueurs espéraient que Sony annonce cette suite. C'est désormais chose faite.

Comme certains internautes l'ont remarqué, Cory Barlog, le réalisateur de God of War, fait du teasing sur son compte Twitter personnel depuis plusieurs semaines. Et il ne faisait pas ça pour rien. Parmi les grosses annonces du PS5 Showcase de ce soir se trouvait en effet celle de God of War Ragnarök, la suite du soft reboot de 2018 (à noter que l'on ne sait pour l'instant pas si God of War Ragnarök est le titre officiel du jeu). Sony avait gardé la chose sous le coude pour en faire le "one more thing" de son événement de ce soir.

Malheureusement pour les curieux et ceux qui attendent ce jeu avec impatience, rien n'a été montré du jeu pour le moment. Sony s'est contenté de diffuser un teaser et de dévoiler que le jeu sortira l'année prochaine sur PS5. Les joueurs vont donc devoir faire preuve de patience.