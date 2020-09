Resident Evil Village et Street Fighter 6 repoussés, Monster Hunter sur Switch : Les dernières rumeurs

À défaut de pouvoir parler de fête au village, c'est un peu la foire aux rumeurs en ce qui concerne les nouveautés du côté de chez Capcom : après avoir affirmé que le prochain Resident Evil pourrait être le plus long de la série, l'insider Dusk Golem relance de deux.

Quant bien même personne n'aurait encore pu vérifier la véracité des dires du twittos décidément bien informé, Dusk Golem récidive aujourd'hui, en affirmant que Resident Evil Village pourrait montrer les crocs avant la fin du mois de mars :

(1/2) I'll just blatantly say it, at the start of this year back in February I said there'd be 4 big titles Capcom would announce, & two of them would be RE games (including RE3, announced at the time). RE8 was supposed to release January 2021 before COVID struck, & the other two