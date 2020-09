TGS 2020 : Capcom ouvrira le bal avec Resident Evil 8 Village, 3 heures de présentation annoncées

Si les Musclés étaient encore au complet en cette drôle d'année 2020, peut-être auraient-ils pu jouer pour l'ouverture de l'édition 2020 du Tokyo Game Show. Imaginez le yodel d'Éric alors que les joueurs le prennent pour un cosplay grandeur nature de Zangief. Mais non, cette année, c'est Capcom qui assurera la fête au village.

À voir aussi : On a vu Scarlet Nexus et on vous dit tout sur le jeu d'action-RPG de Bandai Namco

Et au vu des récents succès enregistrés avec les resucées Resident Evil 2 et 3, il n'est guère surprenant de découvrir que Resident Evil Village se taillera la part du lion du côté de chez l'éditeur d'Osaka, à la faveur d'une longue présentation générale et détaillée qui débutera sur sa chaîne YouTube à partir du vendredi 25 septembre à 15h (heure de Paris). Baptisé "Capcom Special Program", cette ouverture réservera éventuellement quelques surprises pour ceux qui y assisteront.

Le huitième épisode plus ou moins numéroté de la série BioHazard se réserve un créneau de trois heures le dimanche 27 septembre, sans que l'on sache précisément quels aspects de ce titre forcément très attendu seront dévoilés. Que les non-japonisants se rassurent : la chaîne Twitch de Capcom USA s'occupera de traduire en simultanée les élucubrations des co-réalisateurs Tsuyoshi Kanda et Peter Fabiano.

Voilà qui permettra peut-être de faire un premier tri parmi les récentes rumeurs autour de ce titre horrifique et sémantiquement rural. Prenez tout de même votre mal en patience, puisque Resident Evil Village n'est attendu qu'en 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. Staaaaaaars ?

Qu'espérez-vous de cette présentation détaillée de Resident Evil Village ? Avez-vous trouvé les indices cachés dans le précédent trailer ? Faites-nous part de vos avis décharnés dans les commentaires ci-dessous.