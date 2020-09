Call of Duty Warzone : Une version mobile à venir ?

Call of Duty Warzone est un mode très apprécié des joueurs du célèbre FPS du même nom. Activision l'a d'ailleurs très bien compris. L'éditeur serait-il d'ailleurs en train de plancher sur une version mobile du désormais célèbre Battle Royale ?

La question mérite d'être posée. En effet, nos confrères de CharlieIntel ont pu apercevoir une offre d'emploi présente sur le portail d'Activision. Celle-ci concernait un poste de producteur exécutif de fonctionnalités sur WZM ce qui semble être l'acronyme de Warzone Mobile.

La fiche de poste a été retirée depuis sa mise en lumière. Que nous dit ladite fiche ? Elle évoque un nouveau jeu mobile AAA en FPS pour la licence Call of Duty. La personne en charge doit récolter, adapter et délivrer les fonctionnalités essentielles de Warzone console et PC afin de les porter vraisemblablement sur mobile.

Il est même d'ailleurs nommé Warzone Mobile sur la fiche d'emploi. En effet, la personne en charge doit servir de contact principal concernant la direction à prendre pour l'itération mobile du battle royale. Que ce soit concernant les fonctionnalités ou sur la qualité globale du titre.

Activision souhaite faire comme Epic et exporter son battle royale sur mobile et la faire vivre indépendamment des différents jeux ou même de Call of Duty Mobile. Reste désormais à attendre une confirmation.