Nintendo Switch Online : Les jeux de septembre nous donnent la banane, par Jupiter !

Cela fait désormais un an que Nintendo a présenté la douloureuse aux joueurs rétro et captifs, en annonçant l'irrégularité des mises à jour de son offre Nintendo Switch Online, et de son catalogue classique de plus en plus fourni. Mais histoire de marquer ce triste anniversaire, le constructeur offre aujourd'hui des gages de sa bonne foi.

L'histoire ne dit pas si Nintendo se serait volontiers passé de l'immonde déclaration d'un ex-gouvernant, mais quelques mois après l'arrivée du classique Donkey Kong Country, voilà que sa surpuissante suite débarque aux côtés de quelques autres titres le 23 septembre prochain. De quoi nous redonner, au moins un temps, la banane, car voici les heureux élus :

Pas bégueule pour un sou, le constructeur se fend même d'une seconde vidéo, histoire de nous expliquer comment s'en sortir dans la version originale du jeu de Jupiter par lequel tout à commencé, comme vous pouvez le découvrir dans notre lecteur ci-dessus.

Voilà votre serviteur bien attrapé, puisqu'il avait juré qu'il ne s'abonnerait qu'à l'arrivée de l'un des jeux de plate-forme les plus emblématiques de la console... Tiens, avant de vous quitter, allez donc jeter une oreille (ou deux) aux versions décompressées des mélodies de David Wise, et votre journée n'en sera que plus belle.

Rappelons que le Nintendo Switch Online propose différents types d'abonnement : mensuel à 3,99 euros, pour trois mois à 7,99 euros et à l'année 19,99 euros, tandis que le familial sur 12 mois s'élève à34,99 euros, et permet jusqu'à 8 comptes d'en profiter.