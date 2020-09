Twin Mirror date sa sortie en vidéo mentale, bonus de précommande en sus

le prochain titre de DONTNOD, appelé Twin Mirror a désormais une date de sortie ferme et même une petite bande annonce, histoire de se rappeler à notre souvenir parfois super défaillant.

À voir aussi : PS5 : Sony commente les rumeurs concernant les problèmes de production

Twin Mirror, le prochain jeu vidéo narratif du studio, créé en co-production avec Shibuya Productions, sortira donc le 1er décembre sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4 et Xbox One. Il se précommande d'ailleurs dès aujourd'hui sur la boutique d'Epic sachant que les plus mélomanes d'entre vous seront ravis d'apprendre que les joueurs PC pourront même profiter de la bande originale officielle de Twin Mirror en bonus de précommande numérique.

Or donc, à cette occasion, DONTNOD en profite pour dévoiler une bande-annonce de gameplay qui met l'accent sur le Palais Mental de son personnage principal, Sam Higgs.

Rappelons brièvement le synopsis, histoire de se remettre dans le bain (mental) : il s'agit don d'un thriller psychologique, dans lequel Sam Higgs retourne à Basswood, sa ville natale, pour l'enterrement de son meilleur ami. Il devient vite évident que cette petite ville de Virginie Occidentale renferme de sombres secrets. L'ancien journaliste d'investigation devra alors recourir à son esprit d'analyse hors du commun pour lever le voile sur les mystères planant sur la ville et ses habitants. Confronté à son passé, il sera tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de renouer avec ses proches. À qui pourra-t-il accorder sa confiance ?

Telle est la question... On aura donc nos réponses d'ici au 1er décembre prochain, sur PC, PS4 et Xbox One.