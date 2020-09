FIFA 21 : Découvrez 20 minutes de gameplay maison 4K en attendant la sortie

Nous avions l'opportunité d'y jouer et de vous livrer nos premières impressions au coeur de cet été masqué. Comme nous vous savons intrigués à l'idée d'en voir plus au sujet de FIFA 21, nous vous proposons aujourd'hui une rencontre complète sur la version Bêta du jeu.

Non, il ne s'agit pas de la version finale. Mais si vous voulez une indication de la direction prise par FIFA 21, sans interlocuteur ni filtre, on ne peut que vous conseiller de regarder ce match d'une durée exacte de 19 minutes et 19 secondes.

Il oppose le Piemonte Calcio (la Juventus Turin, donc) au Paris Saint-Germain. Notre très ritalisant Plume à Warren, stagiaire chez nos voisins et amis de CinéSéries. On vous laisse juger de la qualité du travail sur les modélisations et animations ainsi que l'immersion. Et découvrir par vous-mêmes ce que ce type de match peut proposer comme rebondissements.

Qui des coéquipiers de Cristiano Ronaldo ou de Kylian Mbappé ont su tirer leur épingle du jeu ? Y'a-t-il des buts, des cartons, de l'engagement ? Une seule solution pour le savoir : regarder le match. Et nous dire si ce que vous avez vu vous satisfait par rapport à vos attentes concernant FIFA 21, dont la sortie est programmée pour le 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.