Nintendo : Un prototype inédit de Super Mario Bros. 3 vendu aux enchères

Si bon nombre de joueurs se réjouissent de retrouver le père Mario à l'occasion de son 35ème anniversaire et de la palanquée de titres annoncés pour l'occasion, d'autres se frottent encore plus les mains que les innombrables fans de la mascotte de Nintendo.

Depuis quelques années, le jeu vidéo de collection quitte les cartons et les caves dans lesquels il avait parfois été remisé pour fièrement trôner aux côtés de toiles de maître et autres breloques antiques dans les salles de ventes aux enchères. Si le prototype de "Nintendo PlayStation" a ait fait couler pas mal d'encre numérique en début d'année, une cartouche neuve de l'antique Super Mario Bros. avait en 2019 trouvé preneur pour la modique somme de 100.150 dollars, deux ans après une autre vente à 30.100 dollars. On vous laisse calculer la spéculation autour de la cartouche.

Aujourd'hui, nous effectuons un petit bond dans l'histoire du jeu vidéo, puisque c'est aujourd'hui un prototype de l'un des plus grands jeux de la 8 bits de Nintendo, Super Mario Bros. 3, qui s'est envolé grâce à une P-Wing turbo-cheatée vers d'autres sommets.

La cartouche disponible dans notre galerie d'images a beau laisser deviner la présence de Kid Icarus, c'est bien le jeu de plate-forme sorti en 1988 qui figure sur le support, en témoigne ce "Super 3" griffonné au marqueur. Cet EPROM datant de 1990 précède la sortie américaine du jeu, et intègre donc une version non-définitive de Super Mario Bros. 3, puisque le processus de traduction n'avait pas encore abouti.

Cette pièce extrêmement rare aura fait l'objet de 28 enchères sur deux jours de vente, et a finalement trouvé preneur pour la somme pas si modique de 31.200 dollars, soit environ 26.246 euros. Soyons naïfs, et espérons que le sympathique acquéreur mette le contenu à disposition des joueurs (et des historiens), histoire de faire profiter à tous les curieux de cet objet singulier.