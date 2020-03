Le prototype de Nintendo PlayStation acheté à un prix record

Dernière et unique preuve - toujours fonctionnelle - de l'existence du partenariat avorté entre Sony et Nintendo au début des années 90, le prototype de Nintendo PlayStation avait été mis aux enchères par Heritage Auctions en février dernier dernier. Elle est maintenant adjugée et vendue pour une somme importante.

Une somme record, même, pour un objet de l'univers du jeu vidéo, puisque les 100.150 dollars du Super Mario Bros. jamais déballé (Un Super Mario Bros. NES neuf acheté à un prix RECORD) sont largement battus.

La Nintendo PlayStation est finalement partie pour la somme de 360.000 dollars - chez un acheteur ne souhaitant pas faire connaître son identité. Mais Terry Diebold, ancien propriétaire, risque de ruminer pendant quelques temps.

L'américain, qui avait acquis cette machine dont la place est dans un musée par hasard avant de parcourir le monde et la montrer dans divers rassemblements, attendait plus. Beaucoup plus. Il avait en effet refusé une offre à 1,2 millions de dollars de la part d'un collectionneur en fin d'année dernière parce qu'il estimait que ce n'était pas assez.