Console Wars : Une bande-annonce pour le documentaire sur la guerre Nintendo vs SEGA

À l'approche de l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles et plus précisément de deux machines en confrontation frontale (la PS5 et la Xbox Series X), il est intéressant de revenir sur l'affrontement qui défini le concept même de "guerre des consoles." Ça tombe bien, c'est justement ce qu'un documentaire va prochainement permettre de faire.

À lire aussi : Une série documentaire sur... les jaquettes de jeux vidéo annoncée, les infos

En début d'année, nous vous indiquions que le documentaire Console Wars, tiré du livre éponyme, devait être projeté pendant l'édition 2020 du festival SXSW. La pandémie de COVID-19 est cependant passée par là et a bouleversé les plans des producteurs de ce long métrage documentaire. Ces derniers ont cependant réussi à retomber sur leurs pieds et c'est finalement sur le service américain CBS All Access qu'il sera diffusé le 23 septembre prochain.

Comme indiqué précédemment, ce documentaire de 93 minutes, réalisé par Jonah Tulis et Blake J. Harris (l'auteur du livre original) traite de la "guerre" commerciale que se sont menés Nintendo et SEGA dans les années 90 aux États-Unis et des conflits internes qui pouvaient exister à l'époque entre les branches américaine et japonaise de SEGA. Pour les besoins de ce documentaire, ses réalisateurs ont interrogé nombre d'acteurs importants de l'époque (comme Tom Kalinske, le président de SEGA of America à l'époque). Pour rappel, voici le synopsis du documentaire :

En 1990, SEGA, une jeune entreprise spécialisée dans l'Arcade, a réuni une équipe hétéroclite afin de faire face à la plus grande société de jeu vidéo au monde : Nintendo. Ce fut un affrontement tel que ceux qui n'arrivent qu'une fois dans une vie où tous les coups étaient permis. C'était le conflit des frères contre frères, des enfants contre les adultes, de Sonic contre Mario, et du capitalisme spécifiquement américain contre des traditions japonaises centenaires. Pour la toute première fois, les hommes et femmes qui ont combattu sur le front pour SEGA et Nintendo parlent de cette bataille qui a défini toute une génération. Si le fait que le documentaire soit projeté pendant SXSW ne fait certainement ni chaud ni froid à nombre d'entre vous, il faut se dire que cette projection est très probablement la première étape avant une disponibilité plus globale du film. Reste maintenant à espérer que le documentaire sera aussi réussi que le livre dont il est tiré. Si une diffusion en ligne du documentaire ou une sortie sur disque est annoncée, nous vous tiendrons évidemment au courant.

Pour l'instant, seule la diffusion américaine du documentaire a été annoncée (et certaines personnes qui ont lu le livre diront que, de toute façon, Console Wars n'offre qu'un regard américain de la situation). Mais vue la popularité du genre, il ne serait pas étonnant que Console Wars ait rapidement le droit à une version traduite.

En parallèle à ce documentaire, Console Wars doit également être adapté en mini-série réalisée par Jordan Vogt-Roberts (Kong : Skull Island, et, peut-être un jour, le film Metal Gear Solid). Aucune nouvelle n'a cependant été donnée à propos de cette dernière depuis longtemps.