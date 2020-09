PS5 : Kena Bridge of Spirits loupera le lancement

Quelques jours après que le magazine Game Informer en ait fait sa star de couverture, et donc révélé quelques infos supplémentaires, l'une des plus belles surprises de la présentation PS5 du 11 juin dernier annonce un report.

C'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien : Kena : Bridge of Spirits ne sortira pas à la fin de l'année 2020, dans le sillage du lancement de la PS5. Le jeu d'action et d'aventure féerique des frères Grier est désormais prévu pour le premier trimestre 2021, sur PS4, PS5 et PC (Epic Games Store).

Comme pour beaucoup de productions cette année, peut-être trop diront certains, la faute est directement rejetée sur la cochonnerie qui nous oblige (et faites-le, par pitié) à porter un masque et tenir nos distances avec nos congénères.

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ - Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020

L'équipe Ember Lab est submergée et émerveillée par les retours positifs et la vague de soutien à Kena : Bridge of Spirits. Vos mots aimables et votre enthousiasme pour le jeu ont été une source d'inspiration pour l'équipe.



Cette année a présenté de nombreux défis et notre transition vers le travail à domicile a entraîné un développement plus lent que nous l'espérions. Pour cette raison, nous avons pris la décision difficile de reporter la sortie de Kena : Bridge of Spirits au premier trimestre 2021. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, et pensons que c'est mieux pour le jeu et le bien-être de l'équipe. Nous profiterons de ce temps pour polir le jeu comme il le mérite et offrir une expérience à la hauteur de notre vision et de vos attentes. Nous sommes impatients de partager davantage sur Kena dans les mois à venir et de vous offrir une expérience incroyable au début de l'année prochaine.

Le retard n'est pas énorme, mais il fera à coup sûr mal au petit coeur de ceux qui voulaient un peu de magie pour la fin de cette année dégueulasse.