Crash Bandicoot 4 se paie une bande-annonce japonaise complètement décalée

Depuis sa création, Crash Bandicoot a toujours eu le droit à un marketing et des publicités humoristiques et/ou décalées. Activision n'a pas souhaité changer de formule à l'approche de Crash Bandicoot 4. Et si l'on ajoute à ça la petite touche de folie typiquement japonaise, on obtient un mariage parfait.

À lire aussi : Crash 4 dévoile son compositeur, connu des fans de GTA et Splinter Cell

Activision vient de diffuser au Japon une toute nouvelle vidéo promotionnelle de Crash Bandicoot : It's About Time. Toute en prises de vues réelles, cette vidéo est pour le moins particulière.

Et contrairement à ce qu'il serait possible d'imaginer vu de l'occident, cette vidéo n'est pas du tout une nouvelle manifestation de l'humour parfois "random" des japonais. En effet, la chanson et la danse qu'il est possible d'entendre et de voir dans cette vidéo renvoient à des publicités diffusées au Japon lors de la sortie du premier Crash Bandicoot sur PlayStation. L'envie d'associer ce nouvel épisode à la trilogie originale se manifeste donc de diverses manières.

À noter également une petite différence avec les vidéos occidentales mettant en scène de Crash Bandicoot en costume. Dans ces dernières, il est généralement possible de voir le visage du comédien dans le costume du héros. Pour les besoins de cette vidéo japonaise, Activision a visiblement préféré cacher la personne dans le costume. Peut-être pour plus de fidélité avec les pubs japonaises originales évoquées ci-dessus.

Pour rappel, Crash Bandicoot 4 : It's About Time est prévu pour le 2 octobre prochain sur PS4 et Xbox One.