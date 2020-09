La Xbox Series S ne pourrait pas faire tourner les jeux One/360 avec les améliorations Xbox One X

Depuis l'annonce de la prochaine génération de consoles Xbox, Microsoft vante les mérites de cette dernière en matière de rétrocompatibilité. En raison de la différence de configuration entre la Xbox Series S et la Xbox Series X, il semblerait que certains jeux rétrocompatibles pourraient ne pas tourner dans les meilleurs conditions sur Xbox One S. C'est ce qu'affirment les experts de Digital Foundry.

Microsoft a dévoilé cette semaine la Xbox Series S ainsi que ses spécificités techniques. John Linneman et Richard Leadbetter de Digital Foundry se sont dans la foulée penchés sur ce que proposera la version d'entrée de gamme de la nouvelle génération de consoles Xbox.

Et pour eux, il est quasiment garanti qu'en raison de la puissance de la Xbox Series S, les jeux rétrocompatibles tourneront dessus en "mode Xbox One S" et non pas en "mode Xbox One X." Puisque la Xbox Series S dispose de moins de RAM que la Xbox One X (10 Go pour la nouvelle console contre 12 pour sa grande soeur), ils s'attendent à ce que les jeux Xbox One et Xbox 360 n'aient pas le droit sur Xbox Series S aux améliorations dont ils bénéficiaient sur Xbox One X (propos relayés par le site VGC) :

La Xbox One X a 9 Go de mémoire système mise à disposition des jeux. La Series S en a 8 et j'ai lu des articles affirmant qu'elle n'en avait en fait que 7,5. Qu'il s'agisse de 8 ou de 7,5, c'est toujours moins que ce dont dispose la Xbox One X. Je pense donc qu'il est quasiment acté que la rétrocompatibilité se reposera sur la Xbox One S plutôt que sur la Xbox One X.

Des améliorations à prévoir malgré tout

Le constat n'est cependant pas entièrement négatif. Comme l'a montré Microsoft, les capacités de la Xbox Series S lui permettront de raccourcir radicalement les temps de chargement des jeux Xbox One. De plus, des titres comme Gears 5 tourneront en 120 fps sur Xbox Series S (il faudra évidemment disposer d'un téléviseur compatible avec un tel framerate).

Digital Foundry ajoute par ailleurs que même si les jeux rétrocompatibles tourneront en "mode Xbox One S" sur Xbox Series S, le processeur graphique de cette dernière étant plus puissant, certains problèmes rencontrés sur Xbox One S seront certainement corrigés sur Xbox Series S :

Il est concevable que des jeux qui pouvaient avoir du mal sur Xbox One S, à cause d'une résolution dynamique trop agressive, de ralentissements ou d'autres choses de ce genre, tournent clairement mieux sur cette machine (la Xbox Series S).

Pour en avoir le coeur net, il faudra désormais attendre le 10 novembre prochain, date à laquelle la Xbox Series S et la Xbox Series X seront mises sur le marché.

Que pensez-vous des déclarations de Digital Foundry ? Si vous comptez vous procurer une Xbox Series S, cette situation peut-elle influer sur vos intentions d'achat ? Comptez-vous avant tout prendre une console next-gen pour ses jeux next-gen ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.