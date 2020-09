Star Wars Squadrons : Les joysticks HOTAS aussi compatibles sur consoles pour l'occasion

Les HOTAS (Hands On Throttle And Stick) qui sont une vraie plus-value pour les jeux de type simulation aérienne et spatiale vont pouvoir s'utiliser sur console sur la version de Star Wars Squadrons.

Si vous avez déjà eu un HOTAS entre les mains, vous savez forcément que c'est un accessoire à des années lumières (sans mauvais jeux de mots) d'une manette pour jouer à de la simulation spatiale ou aérienne. Eh bien sachez que les joueurs console pourront aussi en profiter cette fois sur Star Wars Squadrons.

On apprend la nouvelle via un Tweet de Ian S. Frazier officiant comme Game designer chez Motive Studio.

Good news, pilots!



As you may know, Squadrons supports HOTAS (throttle and joystick) controls on PC.



I'm happy to announce that we're adding HOTAS support to both PS4 and Xbox One as well, in a patch that will be available the moment the game goes live! :) #StarWarsSquadrons pic.twitter.com/cVbojAUknL