TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 36 de 2020 : Marvel, du monde

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la trente-cinquième de cette année 2020, si vous le voulez bien.

À voir aussi : TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 35 de 2020 : He said captain I said wot

La rentrée scolaire, c'est le moment où tout peut basculer, où les sorties importantes commencent à s'enchaîner. Et comme on pouvait s'en douter, certains des titres les plus attendus de cette fin d'année ont fait leur trou dans les charts.

Qui fait les frais de l'intérêt des français pour les super héros, le basket-ball et le skateboard ? En premier lieu celui qui squattait le trône depuis le printemps dernier, presque sans discontinuer. Le simulateur de vie de Nintendo, est le seul survivant du dernier classement. Mais bon, après un spot publicitaire starring l'inénarrable Denis Brogniart diffusé vendredi dernier, il pourrait bien ressortir son totem d'immunité pour les semaines à venir, si vous voulez mon avis. En attendant, la sentence de nos compatriotes est irrévocable.

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 36) :

Rendez-vous la semaine prochaine, pour le classement de la trente-septième semaine de l'année 2020.