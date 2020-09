PS5 : Le logo pour les jeux PS4 techniquement mis à jour révélé

Les joueurs Xbox One savent depuis un certain temps que les jeux Xbox One compatibles Smart Delivery bénéficieront d'une mise à jour technique gratuite sur Xbox Series X/S. Et le logo Smart Delivery sera présent sur les jaquettes des jeux Xbox compatibles avec ce système. Du côté de PlayStation un système similaire sera proposé sans qu'il dispose d'un programme spécifique. Ce système sera cependant clairement indiqué sur les jaquettes PS4.

À lire aussi : PS5 : Phil Spencer (Xbox) donne son avis sur son design

Des suites de l'Ubisoft Forward d'hier, Ubisoft a dévoilé les jaquettes des différentes versions d'Immortals : Fenyx Rising. Et si sur consoles Xbox, le jeu disposera d'un seul et unique packaging pour les versions One et Series X, les versions PlayStation 4 et PS5 disposeront chacune de leur propre version boîte.

Et la jaquette de la version PS4 du titre d'Ubisoft révèle le logo que Sony apposera sur les packaging des jeux PS4 bénéficiant de mises à jour PS5. La version anglaise de cette jaquette, disponible dans notre galerie ci-dessous, dispose en effet d'un logo "PS5 Upgrade Available" qui n'avait pas été montré jusqu'à présent.

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas si ce logo ne sera ajouté qu'aux jaquettes de titres bénéficiant d'une mise à jour PS5 gratuite ou si les jeux proposant une mise à jour payante (comme les jeux EA Sports par exemple) pourront eux aussi mettre en avant ce logo.

Pour rappel, la liste tenue à jour des jeux PS4 bénéficiant d'une mise à jour PS5 gratuite est disponible à cette adresse.

Que pensez-vous de ce logo ? Le trouvez-vous suffisamment clair et visible ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.