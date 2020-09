Ubisoft Forward : Le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps sort du sable

La rumeur se voulait de plus en plus persistante, et comme le veut la tradition, Ubisoft ne sera pas parvenu à garder jusqu'au bout la surprise intacte. Conformément à ce que nous vous annoncions ce matin, le Prince de Perse est de retour, et semble avoir entendu les demandes des fans.

À voir aussi : Ubisoft Forward : Suivez l'événement en LIVE MAINTENANT !

L'épisode du retour en grâce Les Sables du Temps, qui avait permis à la tête couronné de remonter sur scène en 2003 signera donc une nouvelle fois son retour aux affaires, puisque nous avons découvert la première bande-annonce (officielle, cette fois) des Sables du Temps Remake.

Il s'agira encore une fois de tout donner pour le Prince de Perse qui a été trompé par le Vizir, et qui libère les Sables du temps dans le palais du Sultan. Tout le monde est alors transformé en streum de sable sous le contrôle du Vizir.

Avec l'aide de Farah, fille du Maharajah des Indes et réduite en esclavage par le roi de Perse, il vous faudra alors contrer tous les pièges du palais en virevoltant dans tous les sens, et grâce aux surpuissants pouvoirs de la Dague du temps, qui vous permet évidemment... de contrôler ce foutu temps !

Prince of Persia Les Sables du Temps Remake arrivera le 21 janvier 2021 sur PS4, Xbox One et PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X, S et Z.