Ubisoft Forward : Riders Republic s'annonce, un jeu de course multijoueur avec un air de déjà-vu

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Ubisoft fait depuis de nombreuses années les yeux doux aux joueurs désireux de s'affronter en ligne, que ce soit en dévalant des pentes dans Steep ou en grattant l'intérieur des virages dans The Crew. Le géant français semble avoir jugé utile de mélanger les deux, en annonçant en one more thing de son dernier Ubisoft Forward : Riders Republic.

Si par miracle vous n'aviez pas encore eu votre dose de courses colorées menées par des compétiteurs au look tout droit sortis de Just Dance, voici venir une sorte de concentré à l'extrême de la direction artistique d'Ubisoft (et nous ne parlons pas ici de celle qui conduit généralement la direction tout court à laisser passer tout et surtout n'importe quoi).

Accrochez-vous : Riders Republic prend donc la forme d'un jeu de course outdoor dans lequel des skins sortis on ne sait d'où dévalent les pistes en chevauchant vélos, skis, snowboards, winghsuits et autres rocket wingsuits, le tout dans un joyeux bordel qui ressemble à s'y méprendre au Holi Festival. Peut-être est-ce à cause de ces couleurs que des mains aux fesses ont pu avoir lieu en toute impunité ? L'histoire ne le dit pas.

En revanche, Ubisoft a tenu à détailler les différents modes qui feront peut-être de Riders Republic un jeu avec une identité propre :

Des courses compétitives et des défis de Tricks : des défis solo ou PvP ponctués de nombreux défis

: des défis solo ou PvP ponctués de nombreux défis Des courses Mass Start : 50 joueurs devront surveiller leurs angles morts et protéger leur position afin d'éviter les collisions puis déraper et donner le meilleur d'eux-mêmes afin atteindre la ligne d'arrivée.

: 50 joueurs devront surveiller leurs angles morts et protéger leur position afin d'éviter les collisions puis déraper et donner le meilleur d'eux-mêmes afin atteindre la ligne d'arrivée. Des arènes multijoueur : qui verront des équipes de 6 joueurs s'affronter sur les différentes maps du jeu.

: qui verront des équipes de 6 joueurs s'affronter sur les différentes maps du jeu. Des coupes en ligne : pour atteindre le sommet des classements et prouver que vous êtes parvenus au summum

Les parcs nationaux ne souffriront ici pas des flammes, et vous pourrez ainsi vous affronter dans les célèbres Bryce Canyon, la Vallée de Yosemite, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain ou le Grand Teton.

Déjà annoncé pour le 21 février 2021 sur Google Stadia, PC, PS4, et Xbox One, Riders Republic se mettra gratuitement à jour sur PS5 et Xbox Series X/S, le français ayant envie de faire exister sa nouvelle licence sur la durée.

Deux éditions ont déjà été annoncées : l'Édition Gold qui inclut le jeu de base et le Year 1 Pass, et l'Édition Ultimate à laquelle s'ajoute 4 packs de cosmétiques exclusifs. C'est donc ça, la République ?