Ubisoft Forward : Scott Pilgrim est de retour pour son 10e anniversaire

Les récentes rumeurs entourant le retour du pèlerin le plus célèbre du jeu vidéo nous avaient mises la puce à l'oreille : pour fêter son dixième anniversaire (c'est la mode en ce moment), Scott Pilgrim contre le Monde revient donc dans une Complete Edition bien dans son époque.

À voir aussi : Ubisoft Forward : Suivez l'événement en LIVE MAINTENANT !

Après avoir disparu des plateformes de téléchargement en 2014, le beat'em all sous acide revient plus pixelisé que jamais, pour casser des bouches au nom de l'Amour, la seule raison qui vaille. L'histoire ne dit pas (encore) comment Ubisoft s'est arrangé pour récupérer les droits, mais ce remaster du millésime 2010 s'annonce déjà pour la fin de l'année 2020 sur Google Stadia, PC, PS4, Switch et Xbox One.

Histoire de se faire pardonner de cette longue absence, Scott Pilgrim vs. The World: The Game justifiera son statut de Complete Edition en ajoutant à la formule originale les DLC centrés autour des personnages Knives Chau et Wallace Wells. Joie.