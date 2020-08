Scott Pilgrim : Le jeu s'apprêterait-il à ressortir en téléchargement ? Un feuilleton à rebondissements

Si les partisans de la modernité ne cessent de chanter les louanges du streaming et de la dématérialisation tous azimuts, il ne faut pas oublier que nos jeux préférés, même détachés de leur enveloppe terrestre, s'avèrent tout aussi mortels que les autres.

Et puisque le beat'em all old-school a comme qui dirait le vent en poupe ces derniers temps, les fans de castagne se souviennent peut-être que sortait il y a dix ans un certain Scott Pilgrim vs. the World, l'adaptation vidéoludique des romans graphiques du même nom. Le jeu d'Ubisoft avait su fédérer autour de lui une petite communauté, qui avait été bien peinée lorsque le jeu disparut des plateformes de téléchargement à la fin de l'année 2014.

À l'occasion de son dixième anniversaire, le jeu avait commencé à faire reparler de lui, alors qu'Ubisoft avait publiquement réagi à l'envie exprimée par le créateur de la série de voir l'adaptation refaire surface. Ce jeudi 14 août, Edgar Wright, réalisateur du film avec Michael Cera dans le rôle-titre, déclarait sur Twitter qu'il "s'occupait de la situation du jeu", en laissant donc planer une part de mystère, et faire espérer les joueurs qui n'y croient plus vraiment.

Mais parce qu'avec Internet, tout va plus vite, l'auteur Bryan Lee O'Malley affirmait il y a seulement quelques heures avoir été contacté par Ubisoft, éditeur et co-développeur de Scott Pilgrim vs. the World :

PS. ubisoft has reached out to me - Bryan Lee O'Malley (@bryanleeomalley) August 13, 2020

Si toute cette agitation n'a évidemment pas valeur d'annonce officielle, il semble tout de même que quelque chose soit en train de se tramer du côté du beat'em all que notre cher Tiger estimait capable "d'occuper une soirée avec trois potes sur le canapé". La pression des joueurs sera-t-elle plus forte que tout ? Les paris sont ouverts.