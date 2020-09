Ubisoft Forward : La Rainbow Six World Cup est annoncée pour l'été 2021

Alors que les événements esportifs en physique continuent à être annulés cette année, Ubisoft a annoncé un tournoi ambitieux pour rassembler la communauté en 2021 sur Rainbow Six Siege.

Lors de la conférence Ubisoft Forward d'hier soir, un chapitre a évidemment été réservé à son FPS populaire Rainbow Six Siege. Les développeurs ont dévoilé la création de la toute première World Cup dans une bande-annonce, avec l'ancien basketteur professionnel Tony Parker en tant qu'ambassadeur.

La R6 World Cup se déroulera en 2021 et rassemblera 14 équipes invitées dont la France, ainsi que 31 équipes qui devront passer par un tournoi de qualifications pour espérer participer à l'événement principal. Peu d'informations ont pour l'instant été données sur la forme que ce tournoi prendra.

La sélection des équipes commencera le 14 septembre. Un Comité National chargé de sélectionner les joueurs sera nommé dans les pays participants. La composition des équipes sera connue cet automne.

Non, la World Cup ne remplacera pas le Six Invitational : les équipes seront spécialement créées selon le pays représenté pour se composer de joueurs d'un seul pays, à la façon de la World Cup sur Overwatch ou encore de la Nations Cup sur PUBG. Ce sera un tournoi compétitif, mais aussi et surtout communautaire.

Tony Parker, en tant qu'ambassadeur, a participé à la création du projet et fera le lien avec les participants à la Coupe. Il ne s'agit pas d'une première dans l'esport pour lui : il a créé sa propre académie esportive l'an dernier, située à Lyon.

Plus d'informations sur le tournoi international seront données plus tard. En attendant, on se demande si le Six Invitational de février 2021 aura lieu selon son format habituel ou non, à cause des mesures liées à la pandémie du COVID-19.